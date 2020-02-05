Суицидальный синдром. Эфир в 18:05

Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Каковы причины этого синдрома – экономические и социальные? Какую роль играет алкоголь, и какую – растущее отчуждение в обществе? Можно ли эффективно предотвращать самоубийства?

В студии Ради Свобода – экономический обозреватель Борис Грозовский и Сергей Ениколопов, завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН.