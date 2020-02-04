В Европейском Союзе не одобрили ближневосточный "план Трампа"

Европейский Союз отверг предложенный Соединенными Штатами ближневосточный мирный план, заявив, что при необходимости будет оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель. Президент США Дональд Трамп представил свой план на прошлой неделе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил приверженность Евросоюза двухгосударственному решению, подразумевающему сосуществование Израиля и "независимого, демократического, сопредельного, суверенного и устойчивого палестинского государства".

Как отмечает новостная служба "Голоса Америки", хотя план и предусматривает создание палестинского государства, он не отвечает минимальным требованиям палестинцев и даёт Израилю почти всё, чего он требовал в последние десятилетия. Речь идёт прежде всего о большинстве палестинских территорий, на которых построены израильские поселения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что попытки Израиля аннексировать палестинскую территорию "не останутся без ответа". Боррель также подчеркнул, что для достижения мира необходимо урегулировать вопросы установления границ палестинского государства и окончательный статус Иерусалима.

Руководитель Палестинской автономии Махмуд Аббас отверг план Трампа, назвав его "бессмыслицей, а страны Персидского залива охарактеризовали инициативу как "предвзятую".

В Брюсселе подвергли критике принятое в 2017 году решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, заявив, что это подрывает роль США как посредника в мирном процессе.