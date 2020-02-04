Умер Санкт-Петербургский актёр Дмитрий Бульба

Актёр Дмитрий Бульба умер в Санкт-Петербурге на 54 году жизни, сообщил в фейсбуке городской театр “Мастерская”. Широкой публике он был известен по эпизодическим ролям в криминальных сериалах.

Он родился в 1966 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Аркадия Кацмана), служил в городском Театре юных зрителей и театре “На Литейном”.

В 1990 году дебютировал в кино, снявшись в фильме “Чернов” Сергея Юрского. Играл эпизодические роли в 21 сериале и фильме, в том числе в "Ментовских войнах" и "Улицы разбитых фонарей", однако признание ему принесли спектакли “Преступление и наказание” по роману Достоевского в ТЮЗе, где он играл Свидригайлова, и “Лес” по пьесе Островского в театре “На литейном”, где он играл Несчастливцева.

С начала двухтысячных Бульба почти перестал играть. “[Он был] Дарование невероятного масштаба, приговоренное не реализоваться”, — написал у себя в фейсбуке заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский.

О времени и месте похорон актёра не сообщалось.