Президент США Трамп: "Будущее Америки сияет ярко"

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу "О положении страны". В речи с официальным названием "Великое возвращение Америки" Трамп назвал положение США "сильным как никогда прежде".

По словам Трампа, в стране зафиксирован самый низкий за последние десятилетия уровень безработицы, были созданы около 7 миллионов рабочих мест. Доходы населения растут, бедность и преступность, наоборот, снижаются. США снова пользуются международным уважением, и "восстанавливают свое лидерство в мире", отметил Трамп. "Враги Америки находятся в бегах, её состояние растёт, и будущее Америки сияет ярко. Мы движемся вперед со скоростью, которую еще совсем недавно было невозможно представить, и мы никогда не пойдем вспять!", - сказал президент США, обращаясь к Конгрессу.

Согласно статистике, в 2019 году экономика США выросла на 2,3 процента. Это самый низкий темп роста с 2016 года. Уровень безработицы в США составляет рекордно низкие 3,5 процента.

Трансляцию речи с переводом на русский язык вёл телеканал "Настоящее Время".

Говоря о внешней политике , особое внимание Трамп уделил Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Он призвал руководство Ирана отказаться от планов создания ядерного оружия и "политики терроризма", напомнил о мирном плане для Израиля, об успехах США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Трамп заявил, что намерен прекратить участие американских солдат в войнах на Ближнем Востоке.

Заявив о том, что он свернул политику расширения связей с Кубой, президент Трамп объявил, что США возобновили поддержку демократических сил в Латинской Америке. Он назвал руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро тираном и диктатором и обратился к главе венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который находился в зале во время выступления Трампа: "Передайте венесуэльцам, что американцы едины в поддержке их борьбы за свободу. Социализм уничтожает народы".

Трамп напомнил об успехе в торговых переговорах с Пекином. Он подчеркнул, что ранее Китай пользовался преимуществами по сравнению с США, но теперь Америка это изменила.

Президент США говорил о важности борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией и обещал защитить американцев перед угрозой распространения коронавируса нового типа. Также он призвал Конгресс профинансировать американскую космическую программу, чтобы высадить первую женщину на Луне и установить американский флаг на Марсе.

Трамп также говорил о необходимости реформы американских школ, о том, что американцы заслуживают наиболее доступной, инновационной и высококачественной системы здравоохранения и обещал остановить распространение СПИДа в Америке к концу десятилетия.

Доклад, сделанный за девять месяцев до президентских выборов, прозвучал как предвыборное выступление президента, содержавшее отчет о достижениях и прямую критику в адрес оппонентов.

Наблюдатели отметили заметное различие реакции аудитории в зале на предложения президента. Законодатели-демократы почти не аплодировали президенту. А некоторые из его заявлений были встречены гулом негодования с их стороны. Президент ничего не сказал о процессе импичмента, который должен завершиться в среду голосованием в Сенате.

Десять законодателей-демократов бойкотировали обращение президента к Конгрессу. Среди них один из давних сторонников импичмента Эл Грин. Он заявил, что он не придет на церемонию, назвав Трампа "бесстыжим, коррумпированным и беззастенчиво нетерпимым".

Перед началом выступления Трамп отказался пожать руку спикеру палаты представителей – демократу Нэнси Пелоси. Когда Трамп завершил свое выступление, Пелоси, сидевшая позади Трампа, демонстративно разорвала лежавшую перед ней копию речи президента.