Twitter будет удалять фейковые фото и видео

Социальная сеть Twitter анонсирована изменения в пользовательском соглашении, направленные на борьбу с фальшивыми новостями. С пятого февраля она будет маркировать или удалять фото- и видеофайлы, если посчитает, что они были отредактированы с целью введения аудитории в заблуждение.

Социальная сеть будет маркировать видео и фото, если будет считать, что они специально отредактированы так, чтобы вводить публику в заблуждение. Twitter будет реже показывать такие файлы в лентах пользователей и будет удалять их, если посчитает, что они создают угрозу безопасности людям или могут вызвать массовые беспорядки.

"Это сложная задача, и мы будем делать ошибки", – говорится в сообщении компании. В сообщении указывается, что 70 процентов пользователей соцсети считают, что она должна бороться со СМИ, распространяющими фейковые новости. 55 процентов опрошенных в США считают, что такие сообщения должны удаляться.