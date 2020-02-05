Первый самолет с эвакуированными из Китая приземлился в Тюмени

Первый самолёт из Китая с эвакуированными из-за эпидемии коронавируса россиянами приземлился в тюменском аэропорту Рощино, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии". Заболевших среди прилетевших нет, передаёт оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Всего прибыло 80 человек. Большинство из них - россияне, а также один гражданин Армении и один гражданин Таджикистана. Всех их доставят в специально оборудованный центр на двухнедельный карантин.

Ожидается, что второй самолёт с эвакуированными из Китая прилетит в Тюмень днём 5 февраля.

По словам главы Роспотребнадзора Светланы Поповой, прибывшей в Тюмень накануне, все пассажиры будут изолированы в санатории на 14 дней под наблюдения врачей на время инкубационного периода вируса. Она отметила, что следить за состоянием здоровья пациентов будут московские врачи, тюменские специалисты также прошли необходимый инструктаж. Руководить медперсоналом будут эксперты биологической безопасности. Попова заверила, что предприняты все меры и риска для распространения инфекции нет.