Первый самолет с эвакуированными из Китая приземлился в Тюмени

Первый самолёт из Китая с эвакуированными из-за эпидемии коронавируса россиянами приземлился в тюменском аэропорту Рощино, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии". Заболевших среди прилетевших нет, передаёт оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Всего прибыло 80 человек. Большинство из них - россияне, а также один гражданин Армении и один гражданин Таджикистана. Всех их доставят в специально оборудованный центр на двухнедельный карантин.
Ожидается, что второй самолёт с эвакуированными из Китая прилетит в Тюмень днём 5 февраля.
По словам главы Роспотребнадзора Светланы Поповой, прибывшей в Тюмень накануне, все пассажиры будут изолированы в санатории на 14 дней под наблюдения врачей на время инкубационного периода вируса. Она отметила, что следить за состоянием здоровья пациентов будут московские врачи, тюменские специалисты также прошли необходимый инструктаж. Руководить медперсоналом будут эксперты биологической безопасности. Попова заверила, что предприняты все меры и риска для распространения инфекции нет.
- Тюмень стала первым городом в России, где подтвердилось заражение коронавирусом у китайской студентки, прибывшей из Китая после празднования Нового года.
- В России на данный момент зафиксировано два случая коронавируса: в Забайкалье и Тюмени. Оба пациента – граждане Китайской народной республики и они чувствуют себя удовлетворительно.
- В мире от коронавируса нового типа умерло почти 500 человек, заражено более 24 тысяч. За сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.