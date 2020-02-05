Активисты в Санкт-Петербурге выяснили вероятное место захоронения поэта и писателя Даниила Хармса, — заявил "Фонтанке" основатель премии его имени Александр Марс. Хармс скончался в 1942 году в больнице ленинградской тюрьмы "Кресты" от истощения, после ареста по обвинению в антисоветской деятельности.

Поэт был реабилитирован ещё в 1960 году, однако место его захоронения не раскрывалось. В 2016 году исследователи выяснили, что он захоронен на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. На нём располагаются массовые захоронения погибших при блокаде Ленинграда. Теперь исследователи выяснили, что его тело покоится в одной из соседних 9 или 23 братских могилах. Они сделаны в одно время, их разделяет дорожка. "Дальнейшие поиски бессмысленны", — заявил Марс "Комсомольской правде".

По его словам, установка памятных знаков на братских могилах запрещена, однако активисты постараются установить знак на кладбище до конца года. В декабре исполнится 115 лет со дня рождения Хармса.