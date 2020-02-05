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Жителям Симферополя будут давать горячую воду только по выходным

Симферопольское водохранилище, 5 февраля 2020 года

С 10 февраля в аннексированном Крыму жители Симферополя смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – только утром и вечером. Об этом объявила глава российской администрации города Елена Проценко.

"Запасов, которые питают Симферополь, недостаточно для того, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней", – написала Проценко на своей странице в фейсбуке.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что ограниченная подача воды связана с обмелением водохранилищ из-за отсутствия осадков. При этом вводимые ограничения коснутся только жилых домов и не затронут "социально значимые объекты".

В целом водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.

В среду постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что украинская сторона не намерена восстанавливать водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу. "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации", – подчеркнул Кориневич.

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