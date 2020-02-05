В Европе начинаются крупнейшие военные учения НАТО

В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.

В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников.

Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развёртывание войск союзников в Германии и Польше.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва отреагирует на учения, так как они вызывают большую озабоченность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против России или какой-либо другой страны.