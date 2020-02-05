Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ежегодное проведение в стране всероссийской минуте молчания. Она будет проводиться 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Документ выложен на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно тексту, на российское правительство возлагается обязанность ежегодно обеспечивать проведение минуты молчания. Как оно должно будет это делать — не уточняется.

В пояснили тельной записке указывается, что минута может объявляться в 12 часов 15 по московскому времени. В это время — примерно через пять часов после начала боёв — народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов обратился к гражданам страны с сообщением о начале войны.

Авторами законопроекта заявлен 21 человек. Текст пояснительной записки к документу, обосновывающий необходимость его внесения, длиннее текста самого закона в два раза.