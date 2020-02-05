Сайт Gay.ru обратился в ЕСПЧ с жалобой на блокировку в России

Сайт Gay.ru обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на блокировку в России. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на правозащитную группу "Агора".

В мае 2018 года Алтайский районный суд Хакасии признал, что ресурс пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних и внес его в реестр запрещённых сайтов.

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что на сайте имеется пометка 18+, как этого требует российский закон.

Ранее юристы указывали, что в отношении владельцев сайта было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, по словам адвокатов, выводы суда не были подтверждены доказательствами.

Сайт Gay.ru был создан в 1997 году. Он объединяет сотни тысяч пользователей.