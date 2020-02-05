В Турции при сходе лавины погибли несколько десятков спасателей

Не менее 38 человек погибли, более 50 пострадали при сходе лавины на востоке Турции, в провинции Ван, граничащей с Ираном. Ещё несколько человек могут быть блокированы под слоем снега, но точное число не называется.

Лавина накрыла группу спасателей, которые искали двух пропавших без вести людей при сходе другой лавины днём ранее. Тогда погибли пять человек. На место трагедии была направлена команда сотрудников экстренных служб. Известно, что после схода второй лавины 30 спасателей выжили. Всех их впоследствии доставили в больницу.

Инцидент произошел на автотрассе вблизи города Бахчесарай. Проведение поисковой операции затрудняют туман, снегопад и сильный ветер.