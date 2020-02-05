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Экоактивисты PETA перестанут раздевать звёзд для борьбы с шубами

Актриса Памела Андерсон в акции PETA

Международная организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) сообщила о завершении длившейся 30 лет кампании "Я лучше пойду голым, чем надену мех", в которой приняли участие десятки звёзд мирового шоу-бизнеса. Экоактивисты считают, что общество достигло негативного отношения к шубам и в такой рекламе больше нет нужды.

Баскетболист Деннис Родман в рекламе PETA
Баскетболист Деннис Родман в рекламе PETA

Рекламная кампания стартовала в 1990 году со съёмок прикрывшихся баннером "Мы лучше будем танцевать голыми, чем носить меха" участниц женской американской рок-группы The Go-Go’s. За 30 лет к ним присоединились модели Кристи Тарлингтон, Маркус Шенкенберг и Айрленд Болдуин, актрисы Ким Бейсингер и Памела Андерсон, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман и другие известные люди (полная галерея кампании – здесь).

Голливудская актриса Доминик Суэйн в рекламе PETA
Голливудская актриса Доминик Суэйн в рекламе PETA

Кампанию экоактивистов неоднократно обвиняли в объективации женщин. Они в 2018 году запустили кампанию "феминистки не едят яйца", в которой заявили, что феминизм невозможен при эксплуатации животных.

PETA заявили о завершении рекламной кампании перед Нью-Йоркской неделей моды, где большинство участвующих компаний не будут представлять одежду из натуральных мехов. Теперь активисты планируют сосредоточиться на рекламе отказа от натуральной кожи и шерсти.

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