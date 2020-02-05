70% жителей Украины считают Россию "враждебно настроенной страной"

Семьдесят с половиной процентов жителей Украины считают, что Россия занимает к их стране враждебную позицию. Обратной точки зрения придерживаются лишь шесть процентов украинцев.

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого киевским Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Самыми дружественными по отношению к Украине странами, согласно опросу, являются Польша, США и Германия. На четвёртое место по этому показателю респонденты поставили Беларусь.

Опрос среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет проводился с 20 по 27 января во всех регионах страны, исключая аннексированный Крым и неподконтрольные правительству территории Донбасса.