Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

70% жителей Украины считают Россию "враждебно настроенной страной"

На акции "Красные линии для Зеленского" в Киеве, 8 декабря 2019 года

Семьдесят с половиной процентов жителей Украины считают, что Россия занимает к их стране враждебную позицию. Обратной точки зрения придерживаются лишь шесть процентов украинцев.

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого киевским Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Самыми дружественными по отношению к Украине странами, согласно опросу, являются Польша, США и Германия. На четвёртое место по этому показателю респонденты поставили Беларусь.

Опрос среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет проводился с 20 по 27 января во всех регионах страны, исключая аннексированный Крым и неподконтрольные правительству территории Донбасса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG