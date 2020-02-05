Премьер-министр Тюрингии избран при поддержке правых популистов

Премьер-министром германской федеральной земли Тюрингия избран Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП). Он получил в ландтаге 45 голосов – это на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии.

Кеммерих победил, благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). За него проголосовали все 22 парламентария партии.

Также большинство своих голосов за Томаса Кеммериха отдал Христианско-демократический союз (ХДС) и однопартийцы политика. Всего в ландтаге 90 депутатов. Один из них во время голосования воздержался.

По закону выборы главы земельного правительства могут проходить не более чем в три тура. Если в первых двух кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, то в третьем – достаточно простого большинства.

В первых двух турах ни Бодо Рамелов, ни выдвинутый "Альтернативой для Германии" беспартийный кандидат Кристоф Киндерфатер не получили необходимых 46 голосов. На третий тур своего представителя неожиданно выдвинула СвДП.