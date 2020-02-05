Премьер-министр Тюрингии избран при поддержке правых популистов

Премьер-министром германской федеральной земли Тюрингия избран Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП). Он получил в ландтаге 45 голосов – это на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии.
Кеммерих победил, благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). За него проголосовали все 22 парламентария партии.
Также большинство своих голосов за Томаса Кеммериха отдал Христианско-демократический союз (ХДС) и однопартийцы политика. Всего в ландтаге 90 депутатов. Один из них во время голосования воздержался.
По закону выборы главы земельного правительства могут проходить не более чем в три тура. Если в первых двух кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, то в третьем – достаточно простого большинства.
В первых двух турах ни Бодо Рамелов, ни выдвинутый "Альтернативой для Германии" беспартийный кандидат Кристоф Киндерфатер не получили необходимых 46 голосов. На третий тур своего представителя неожиданно выдвинула СвДП.
- 27 октября 2019 года в Тюрингии прошли земельные выборы. На них победила Левая партия, набрав 31 % голосов избирателей и получив 29 мест в парламенте. На втором месте – АдГ с 23,4 % голосов, что соответствует 22 местам в ландтаге. Кроме них в ландтаг прошли Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые" и СвДП.
- Кеммерих стал вторым представителем Свободной демократической партии, которому удалось возглавить одну из федеральных земель ФРГ. До этого, в 1949 году, Райнхольд Майер стал премьером Баден-Вюртемберга.
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