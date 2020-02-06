"Остановил Череповец": соцсети о "встрече" Путина с народом

Владимир Путин совершил, на первый взгляд, вполне обычную рабочую поездку в провинцию.

Или необычную. По крайней мере, говорили о ней в этот раз гораздо больше, чем всегда.

Алексей Мешалкин:

Ура! Путин в Череповце! Визит Президента мы отмечаем перекрытыми дворами, наполненными полицией и отсутствием возможности передвижения на транспорте до дома. Особенно я рад за инвалидов.

Один из двух наиболее обсуждаемых моментов случился на улице. Путин якобы спонтанно остановил кортеж, чтобы поговорить с ожидавшими его горожанами.

Игорь Мальцев:



Вот живешь ты в Череповце. И знаешь, что в город приехал Путин. Это у вас , москвичей, каждый день по улицам запросто ездит Путин. А Череповец - не Москва. Это скорей антитезис Москвы. И собственно первая мысль - выйти на улицу и помахать главе государства рукой - чтобы еще приехал и вообще. Холодно. Улица. Череповец. Люди. И тут машина остнаваливается и выходит Путин и спрашивает "Вы не замерзли? Холодно же". Шок. Занавес. Череповец.

Но спонтанность случившегося вызвала вопросы (пожалуй, обоснованные).

Рустем Адагамов:

Путин "поговорил с народом" в Череповце. Человек двадцать только ближней охраны.

Геннадий Гудков:

Просто позорное шоу-клоунада. Заранее поставили камеры, ограждения, нашли холопов, благодарящих Путина(!) за назначенного «классного губернатора»!(сами-то выбрать не смогли бы!) «Случайная остановка кортежа»! Ага, верим, спектакль уровня сельского ДК!

Хотя некоторые комментаторы, видимо, считают всех собравшихся истинными путинистами.

Гулям Мухаммад:

Вы только посмотрите на это специально отобранное стадо всем довольных гопников, вопящих и тянущих руки из - за ограды. Они и сейчас не против того, чтобы их выменивали на породистых щенков или проигрывали в карты. Ну и конечно же все ниже «владыр влыдырыча». Чтоб не ущемлять достоинство, так сказать)

Вторая трогательная сцена произошла на "встрече с общественниками". Лояльные авторы описывают её в розовых тонах.

Александр Коц:



Участники встречи с Путиным в Череповце поделились своими впечатлениями:



«..Удивило, насколько живым и непосредственным оказалось общение с Владимиром Владимировичем...



... Путин быстро реагировал на наши вопросы. Здорово, что прямо по ходу встречи некоторые вопросы решались...



... Имея возможность задать напрямую главе государства такие разные вопросы, удивляешься: оказывается, это возможно, и это с виду так... несложно...



... Уровень общения был очень свободный. Никакого формализма. Когда приступили к дискуссии, напряжение снял президент несколькими остроумными замечаниями...»



Похоже, общественников в Череповце впечатлила не столько конкретика ответов, сколько непринужденная атмосфера общения. Когда ждешь злого следователя, а приезжает Дед Мороз))

На последний вопрос есть вполне определённый ответ - например, Алёна Смыслова, заведующая кафедрой автоматизации и управления Череповецкого государственного университета. Вот отрывки из её разговора с президентом:

А.Смыслова: Тема поправок к Конституции.

Дети задают нам – взрослым – определённые вопросы. Мы должны понимать, как на них вообще правильно отвечать.

Вопрос такой не лично от меня, а, скажем так, от нашей молодёжной, школьной аудитории. Сейчас будет всероссийское голосование за эти поправки к Конституции.

Все мы должны будем, собственно говоря, свою позицию обозначить. Обозначив эту позицию, тем самым мы выразим определённый вотум доверия Вам как человеку, который внёс эти поправки.<...>

Имеет ли смысл проводить потом ещё выборы Президента Российской Федерации, если уже сейчас, на этом этапе, мы свою позицию обозначим? Это же затратно, да, по деньгам, потом это отнесено во времени.

Проголосовав сейчас, мы можем продлить Ваши полномочия с момента дня голосования на шесть лет и будем понимать, что у нас впереди шесть лет стабильности, шесть лет поддержки наших образовательных идей, наших проектов. Вот такой вопрос.<...>

В.Путин: Понятно.

Смотрите: поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которой они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать, для того чтобы ситуацию улучшить.

То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве Президента и Председателя Правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать. Коллега, например, просит устранить барьеры, которые, как он считает, мешают более эффективно работать, и так далее.<...>

Что касается полномочий, то Вы правы, во всяком случае те, кто задаёт вопрос, в чём: в том, что, если мы будем проводить, – а я надеюсь, это произойдёт в обозначенные сроки, – всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит – это волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путём высшего проявления этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны.

Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего Президента? Думаю, что нет.

Юлия Арсеньева:

Череповецкий стыд - это когда стыдно за земляков.

Александр Литвин:

Вологжанам стыдно за череповецких преподавателей ЧГУ.

Михаил Ходорковский:



Путин заявил, что меняет Конституцию, потому что «некоторые вещи не работают так, как должны».

Когда он все исправит, «вещи» будут работать за еду, без пенсий и пособий, а зарплату перечислять сразу Сечину и Ротенбергу.



Николай Руденский:

"Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. По его словам, поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью". (ТАСС)

Ср.: "Точно как человек, пришедший в мирное общество и усердно уверяющий... что он вовсе не имеет намерения никому выбивать зубы, подбивать глаза и ломать руки, а имеет намерение только мирно провести вечер. «Да никто в этом и не сомневается, — хочется ему сказать. — Если же вы имеете такие гнусные намерения, то по крайней мере не смейте говорить их нам»". (Лев Толстой. «Христианство и патриотизм»)