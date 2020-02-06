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В США умер актёр Кирк Дуглас. Ему было 103 года

Кирк Дуглас

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщила его семья. Его сын, голливудский актёр Майкл Дуглас написал в инстаграме : "Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас". Он прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения, добавил Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых"Злые и красивые", "Жажда жизни", "Тропы славы", "Чемпион", "Семь дней в мае", "Крутые ребята", "Ярость". Среди его наиболее известных работ – "Спартак", который вышел в 1960 году. Он дважды был номинирован на "Оскар", но получил её только в 1996 году за выдающуюся карьеру. Он также лауреат таких премий как "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар", премии Гильдии киноактеров США.

Кирк Дуглас (настоящее имя — Иссур Даниелович) родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны.

В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился. После болезни он уже не смог сниматься.

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