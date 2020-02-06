Десять казанцев получили сроки до 22 лет по делу "Хизб ут‑Тахрир"

Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 22 лет строгого режима десятерых жителей Казани по делу организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической и запрещенной в России. О этом сообщает "Интерфакс-Поволжье".

Ильнар Зялилов получил 22 года, Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин — по 19 лет каждый, Абдукахору Муминджанову назначили 17 лет, Сергею Держипильскому — 16 лет. Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев получили по 15 лет, Рустема Салахутдинова приговорили к 14 годам, Ильназа Сафиуллина - к 11 годам.

Их признали виновными в организации деятельности террористической организации, пропаганде и финансировании терроризма.

14 марта 2017 года сотрудники МВД и ФСБ России провели обыски в 30 домах мусульман в Казани, Бугульме, а также в селах четырёх районов Татарстана. В тот же день были арестованы 15 человек.

По версии следствия, в 2014-2017 годах обвиняемые в 2014-2017 годах проводили собрания, на которых обсуждали применение норм шариата к обычной жизни, политические новости и способы агитации среди мусульман, а также играли в футбол.Матчи, как утверждает следствие, они использовали для пропаганды своих идей.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными, "так как они лишены свободы при отсутствии события или состава преступления".

Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность. В разных регионах страны заведены дела о терроризме, при этом членов ячеек организации обвиняют и приговаривают к большим срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что они встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников. В подготовке или совершении терактов сторонники "Хизб ут-Тахрир"» замечены не были.