В катастрофе скоростного поезда в Италии погибли два человека

Два человека погибли и 27 пострадали в результате схода с рельсов высокоскоростного поезда неподалёку от Милана. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Поезд "Фреччаросса", вышедший по маршруту Милан — Салерно в 5 часов 10 минут утра, сошёл с рельсов в провинции Лоди через 20 минут после начала следования. По данным агентства Ansa, всего он перевозил 28 пассажиров.

Поезда "Фреччаросса", развивают скорость до 300 километров в час. Погибшие — машинист и сотрудник железнодорожной компании. Причина катастрофы устанавливается, специалисты изучают записи чёрных ящиков и видеокамер. Скоростная линия из Милана до Болоньи закрыта.