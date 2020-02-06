В Домодедове у музыкантов Московской филармонии изъяли инструменты

У двоих артистов симфонического оркестра Московской филармонии, прилетевших с гастролей из Германии, конфисковали музыкальные инструменты на таможне аэропорта Домодедово. Об этом рассказала на своей странице в фейсбуке музыкант Елена Лаврская.

В Москве при пересечении таможенного контроля музыкантов, как обычно, попросили открыть футляр, показать инструменты и паспорта на них. Большинство оркестрантов прошли таможенную границу без каких-либо проблем, написала Лаврская. Однако её и ещё одного скрипача задержал старший государственный таможенный инспектор. Сперва он заявил, что поскольку инструментам 100 лет, необходимо поменять их паспорта. Когда музыканты попросили показать соответствующий закон, инспектор признал, что такого закона не существует, но инструменты конфискует для выяснения подлинности их документов. "А может вы этот паспорт в подворотне купили, инструменты будут отправлены на экспертизу, нужно заключение эксперта", − сказал таможенный инспектор.

На следующий день Лаврская предоставила в таможню Домодедова заключение на старинный альт, которое выдается экспертным отделом для получения паспорта на инструмент. Ей пообещали вернуть альт, но потом заявили, что инструменты задержаны до экспертизы и будут возвращены после неё. Никаких сроков ей не назвали. "От бессилия опускаются руки. Лишить музыканта его инструмента − это все равно, что отрубить крылья птице…", - написала Елена Лаврская.

По мнению скрипача Петра Лундстрема, в отличие от истории с изъятием скрипки у Николая Манагадзе, случившееся на той же таможне в Домодедове в мае, абсурдность нынешнего скандала в том, что на сей раз, инструменты не вывозили из России, а ввозили в страну.

В январе суд вдвое уменьшил штраф скрипачу, пытавшегося вывезти из России швейцарский инструмент. Теперь Николаю Манагадзе в ближайшие три месяца придется заплатить 625 тысяч рублей.Музыканта намерен подать новую апелляцию для отмены штрафа и возвращения скрипки.

Манагадзе задержали в мае в аэропорту Домодедово, когда он прилетел в Москву на конкурс имени Чайковского со скрипкой XVIII века, которую он арендует у швейцарского фонда. Оформить временный ввоз на инструмент в таможне отказались, поскольку Манагадзе - гражданин России, а при вывозе потребовали предъявить сертификат культурной ценности, которого у музыканта не оказалось. В итоге скрипку изъяли.