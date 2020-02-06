Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения подозреваемому в соучастии в убийстве предпринимателя Вячеслава Иванькова, известного так же как вор в законе Япончик. Иваньков погиб после покушения в ресторане неподалёку от центра Москвы в 2009 году, преступление не раскрыто.

По версии следствия, задержанный Муртази Шадания вёл скрытое наблюдение за Иваньковым, обеспечил перевозку оружия, из которого был убит предприниматель, в Москву, а в день нападения обеспечивал безопасность участников остальных участников покушения.

Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. По предъявленной статье Шадании грозит срок до пожизненного заключения.