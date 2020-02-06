Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения подозреваемому в соучастии в убийстве предпринимателя Вячеслава Иванькова, известного так же как вор в законе Япончик. Иваньков погиб после покушения в ресторане неподалёку от центра Москвы в 2009 году, преступление не раскрыто.
По версии следствия, задержанный Муртази Шадания вёл скрытое наблюдение за Иваньковым, обеспечил перевозку оружия, из которого был убит предприниматель, в Москву, а в день нападения обеспечивал безопасность участников остальных участников покушения.
Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. По предъявленной статье Шадании грозит срок до пожизненного заключения.
- Вячеслав Иваньков считался одним из лидеров преступного мира России конца 1970-х — начала 1990-х годов. Став так называемым вором в законе в 33 года в 1974 году, он был одним из самых активных участников резкого роста влияния организованной преступности после развала Советского Союза. Более 20 из своих 69 лет жизни он провёл в заключении.
- В 90-е — двухтысячные годы Иваньков отсидел около десяти лет за вымогательство и мошенничество в США, где его называли лидером русской мафии в Нью-Йорке, а затем был депортирован в Россию. Суд в Москве оправдал его по обвинению в двойном убийстве.
- Япончик был похоронен на Ваганьковском кладбище. После его смерти в России развернулась масштабная война в преступном мире, приведшая к гибели ещё нескольких известных воров в законе.
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