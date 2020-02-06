Комитет гражданских инициатив выступил в защиту "Мемориала"

Комитет гражданских инициатив протестует против преследований Международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал". В 2014-2016 годах несколько организаций "Мемориала" были принудительно зачислены в «иностранные агенты», что сильно осложнило их работу. А с октября 2019 года началась масштабная кампания разорения организации штрафами за то, что на её страницах в интернете не везде стоит маркировка "иностранного агента". Общая сумма штрафов по уже заявленным искам может достигнуть 6 миллионов рублей.
Совершенно очевидно, что эта кампания имеет целью финансовое удушение самой авторитетной общественной организации современной России, занимающейся исследованием государственного террора, говорится в заявлении Комитета гражданских инициатив (КГИ).
Усилиями специалистов "Мемориала" созданы подробные базы данных о жертвах и исполнителях политических репрессий в СССР, проводятся такие значимые акции, как "Возвращение имен" . Уничтожение такой организации приведет к невосполнимой утрате одного из важнейших элементов в структуре гражданского общества, считают авторы заявления.
По мнению Комитета гражданских инициатив, преследование "Меморала" стало возможным в силу очевидной некорректности понятия "иностранный агент" в федеральном законе . В этой связи КГИ считает необходимым отменить закон, исключить "Мемориал" из реестра "НКО, иностранных агентов" и снять с него все наложенные штрафы. Эти шаги станут не только данью памяти жертв советского государственного террора, но и важным ограничителем на пути возобновления политических репрессий, говорится в заявлении Комитета гражданских инициатив.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан.
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