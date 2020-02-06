Стычки в Верховной раде: идёт обсуждение купли-продажи земли

Верховная рада Украины в четверг начала обсуждение во втором – окончательном – чтении законопроекта о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрение законопроекта сопровождается уличными протестами и стычками в самой Раде. Депутаты от двух фракций, выступающих против законопроекта, – "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заблокировали трибуну, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прорвалась в президиум и заняла место председателя.
В президиуме, однако, остался вице-спикер от правящей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, он и ведёт заседание. "Парламент – место для дискуссии, доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", – заявил он.
Депутаты продолжили работу Рады до позднего вечера, но, как ожидается, и этого не хватит для рассмотрения всех поправок. Их внесено более 4 тысяч. Окончательное голосование по документу возможно в пятницу или на следующей неделе.
Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, на куплю-продажу которой на Украине введён мораторий, было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". В первом чтении документ был принят в прошлом году, уже тогда его принятие вызвало громкие протесты оппозиции.
Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, украинские юридические лица, государство или муниципалитеты.
Ожидается, что во втором чтении снизится лимит на покупку земли одним лицом – с 210 тысяч до 10 тысяч гектаров.
По вопросу о возможности покупки земли иностранцами должен быть проведён референдум. Это обещал президент Владимир Зеленский. В любом случае, землю не смогут покупать офшорные компании, а также юридические лица, бенефициарами которых являются граждане России.
Открытие рынка земли поддерживает, в частности, Международный валютный фонд, считая его важным шагом на пути реформ. В "Слуге народа" заявляют, что принятие законопроекта "освободит от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землёй".
- У фракции "Слуга народа" большинство в парламенте. Однако не все её депутаты поддерживают законопроект, поэтому его принятие не гарантировано. Категорически против документа выступают "Батькивщина" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Партия Святослава Вакарчука "Голос" колеблется.
- Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг лично уговаривал депутатов от фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект.
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