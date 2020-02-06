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Стычки в Верховной раде: идёт обсуждение купли-продажи земли

Стычка в президиуме Верховной рады

Верховная рада Украины в четверг начала обсуждение во втором – окончательном – чтении законопроекта о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Рассмотрение законопроекта сопровождается уличными протестами и стычками в самой Раде. Депутаты от двух фракций, выступающих против законопроекта, – "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заблокировали трибуну, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прорвалась в президиум и заняла место председателя.

В президиуме, однако, остался вице-спикер от правящей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, он и ведёт заседание. "Парламент – место для дискуссии, доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", – заявил он.

Депутаты продолжили работу Рады до позднего вечера, но, как ожидается, и этого не хватит для рассмотрения всех поправок. Их внесено более 4 тысяч. Окончательное голосование по документу возможно в пятницу или на следующей неделе.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, на куплю-продажу которой на Украине введён мораторий, было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". В первом чтении документ был принят в прошлом году, уже тогда его принятие вызвало громкие протесты оппозиции.

Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, украинские юридические лица, государство или муниципалитеты.​

Ожидается, что во втором чтении снизится лимит на покупку земли одним лицом – с 210 тысяч до 10 тысяч гектаров.

По вопросу о возможности покупки земли иностранцами должен быть проведён референдум. Это обещал президент Владимир Зеленский. В любом случае, землю не смогут покупать офшорные компании, а также юридические лица, бенефициарами которых являются граждане России.

Открытие рынка земли поддерживает, в частности, Международный валютный фонд, считая его важным шагом на пути реформ. В "Слуге народа" заявляют, что принятие законопроекта "освободит от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землёй".

  • У фракции "Слуга народа" большинство в парламенте. Однако не все её депутаты поддерживают законопроект, поэтому его принятие не гарантировано. Категорически против документа выступают "Батькивщина" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Партия Святослава Вакарчука "Голос" колеблется.
  • Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг лично уговаривал депутатов от фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект.

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