В здание Никулинского суда Москвы бросили "коктейль Молотова", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на МВД столицы.

Инцидент произошёл в районе пяти часов утра в четверг, когда в здании находились только двое охранников. Неизвестный разбил окно зала заседания, располагающегося на первом этаже, и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. В результате возник небольшой пожар. Сообщается, что никто не пострадал.

Бросившему "коктейль Молотова" удалось скрыться. Московская полиция ведёт его розыск, а Следственный комитет России завёл уголовное дело о поджоге суда.