В Иерусалиме автомобиль врезался в группу израильских солдат

В Иерусалиме 14 солдат получили ранения в результате наезда автомобиля. Один военнослужащий находится в тяжёлом состоянии. Полиция расследует происшествие, как теракт.
По данным СМИ, нападавший заметил группу военных и намеренно направил на них автомобиль, после чего скрылся. Уточняется, что все пострадавшие солдаты – новобранцы бригады "Голани", призванные в армию осенью прошлого года.
Автомобиль злоумышленника нашли в палестинском городе Бейт-Джала неподалеку от Вифлеема.
Ранее в четверг, 6 февраля, СМИ сообщили о нападении на израильского пограничника в Старом городе Иерусалима. Нападавший был застрелен.
В ночь на 6 февраля в городе Дженин в Палестинской автономии израильские солдаты при поддержке пограничной полиции повторно разрушили дом араба, признанного виновным в убийстве раввина. В ходе столкновений с местными жителями израильтяне застрелили двух человек. Одним из погибших был сотрудник палестинской полиции.
5 февраля в Хевроне солдаты Армии обороны Израиля застрелили 17-летнего палестинца. По данным военных, он бросал в них бутылки с зажигательной смесью.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения "сделкой века". Израильские власти её поддержали, но глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что никогда не примет эти условия.
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