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Премьер Тюрингии ушёл в отставку через день после избрания

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих, избранный на свой пост накануне, заявил о том, что уйдёт в отставку, назвав это решение "неизбежным" – после волны критики из-за того, что его избрание стало возможным благодаря поддержке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Кеммерих - представитель либеральной Свободной демократической партии - заявил, что земельный парламент должен быть распущен, и в него должны быть проведены новые выборы.

Накануне Кеммерих был избран премьером, получив на один голос больше, чес предыдущий премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии.​ Он победил благодаря поддержке депутатов из своей собственной партии, Христианского-демократического союза и "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Результаты голосования подвергла резкой критике канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель. Поведение своих однопартийцев, голосовавших вместе с депутатами от АдГ, она назвала "непростительным". О том, что депутаты голосовали вопреки рекомендациям партийного руководства, заявила и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Источники в руководстве Свободных демократов также заявили о недовольстве ситуацией.

  • 27 октября 2019 года в Тюрингии - небольшой федеральной земле на востоке Германии, на территории, ранее входившей в состав ГДР - прошли земельные выборы. На них победила Левая партия, набрав 31 процент голосов избирателей и получив 29 мест в парламенте. На втором месте была АдГ с 23,4 процентов голосов, что соответствует 22 местам в ландтаге. Кроме них в ландтаг прошли Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, "Союз-90"/"зеленые" и СвДП.
  • В парламенте создалась уникальная ситуация - большинство оказалось невозможно сформировать без одной из двух партий, занимающих крайние позиции в политическом спектре - АдГ или Левых. При этом ХДС принципиально не сотрудничает ни с Левыми, ни с АдГ, которую обвиняет в ксенофобии.
  • Кеммерих стал вторым представителем Свободной демократической партии, которому удалось возглавить одну из федеральных земель ФРГ. До этого, в 1949 году, Райнхольд Майер стал премьером Баден-Вюртемберга.

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