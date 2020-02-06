Премьер Тюрингии ушёл в отставку через день после избрания

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих, избранный на свой пост накануне, заявил о том, что уйдёт в отставку, назвав это решение "неизбежным" – после волны критики из-за того, что его избрание стало возможным благодаря поддержке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Кеммерих - представитель либеральной Свободной демократической партии - заявил, что земельный парламент должен быть распущен, и в него должны быть проведены новые выборы.

Накануне Кеммерих был избран премьером, получив на один голос больше, чес предыдущий премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии.​ Он победил благодаря поддержке депутатов из своей собственной партии, Христианского-демократического союза и "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Результаты голосования подвергла резкой критике канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель. Поведение своих однопартийцев, голосовавших вместе с депутатами от АдГ, она назвала "непростительным". О том, что депутаты голосовали вопреки рекомендациям партийного руководства, заявила и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Источники в руководстве Свободных демократов также заявили о недовольстве ситуацией.