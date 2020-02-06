Премьер Тюрингии ушёл в отставку через день после избрания

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих, избранный на свой пост накануне, заявил о том, что уйдёт в отставку, назвав это решение "неизбежным" – после волны критики из-за того, что его избрание стало возможным благодаря поддержке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".
Кеммерих - представитель либеральной Свободной демократической партии - заявил, что земельный парламент должен быть распущен, и в него должны быть проведены новые выборы.
Накануне Кеммерих был избран премьером, получив на один голос больше, чес предыдущий премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии. Он победил благодаря поддержке депутатов из своей собственной партии, Христианского-демократического союза и "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Результаты голосования подвергла резкой критике канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель. Поведение своих однопартийцев, голосовавших вместе с депутатами от АдГ, она назвала "непростительным". О том, что депутаты голосовали вопреки рекомендациям партийного руководства, заявила и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Источники в руководстве Свободных демократов также заявили о недовольстве ситуацией.
- 27 октября 2019 года в Тюрингии - небольшой федеральной земле на востоке Германии, на территории, ранее входившей в состав ГДР - прошли земельные выборы. На них победила Левая партия, набрав 31 процент голосов избирателей и получив 29 мест в парламенте. На втором месте была АдГ с 23,4 процентов голосов, что соответствует 22 местам в ландтаге. Кроме них в ландтаг прошли Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, "Союз-90"/"зеленые" и СвДП.
- В парламенте создалась уникальная ситуация - большинство оказалось невозможно сформировать без одной из двух партий, занимающих крайние позиции в политическом спектре - АдГ или Левых. При этом ХДС принципиально не сотрудничает ни с Левыми, ни с АдГ, которую обвиняет в ксенофобии.
- Кеммерих стал вторым представителем Свободной демократической партии, которому удалось возглавить одну из федеральных земель ФРГ. До этого, в 1949 году, Райнхольд Майер стал премьером Баден-Вюртемберга.
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