Из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана закрыли музей

Государственную галерею современного искусства в Казани закрыли для посетителей из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. Об этом сообщает местный штаб Алексея Навального.

В штабе рассказали, что обычно галерея работает с 12 часов дня до 21 часа вечера, однако 1 февраля посетители могли попасть в неё только до 18:00, а 2-го галерею закрыли на целый день – якобы "по техническим причинам". На самом же деле, как утверждают сторонники Навального, в музее проходила свадьба Софьи Аюповой.

В штабе Навального подчеркнули, что возмутились закрытием галереи из-за того, что она является не частным, а государственным музеем, и обслуживается за налоги граждан.

В ответ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что арендовала помещение законно, и у неё есть документ, подтверждающий это. При этом когда сотрудник штаба Навального позвонил в галерею и спросил, можно ли её арендовать, ему ответили, что такая услуга не предусмотрена.