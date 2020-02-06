Пермский край возглавил Дмитрий Махонин из ФАС

Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Махонину 37 лет. Он уроженец Пермской области, возглавлял областное управление Федеральной антимонопольной службы, а затем заведовал в этой службе управлением регулирования топливно-энергетического комплекса.

Прежний губернатор Пермского края Максим Решетников был 21 января назначен министром экономического развития. Внимание аналитиков привлекло то обстоятельство, что Путин более двух недель не назначал врио главы региона - это необычно. Новый исполняющий обязанности, по оценке политолога Евгения Минченко, близок к главе ФАС Игорю Артемьеву и главе "Роснефти" Игорю Сечину.