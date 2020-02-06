Суд в Петербурге отменил штраф активисту в 170 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге городской суд отменил штраф в 170 тысяч рублей для сторонника "Бессрочного протеста" Евгения Мусина, которого летом 2019 года задержали во время пикетов из-за выборов в Москве. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Городской суд отменил решение Выборгского районного суда и отправил дело Мусина на пересмотр. Защита активиста настаивала, что полицейские во время задержания Мусина допустили множество процессуальных нарушений: протоколы составлялись повторно, в документы вносились изменения.

По словам Мусина, судья Ирина Калинина "вела процесс грубо и согласилась просмотреть видео задержания только после многочисленных возражений со стороны защиты".

После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. В деле насчитывалось более двадцати участников, часть из них получили реальные сроки.