Трамп: "Такого не случалось переживать ни одному президенту"

Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал результаты голосования в Сенате по вопросу о его отстранении от должности. Сенаторы накануне большинством голосов оправдали Трампа по обоим обвинениям, выдвинутым против него в Палате представителей.

Выступая в Белом Доме перед своими сторонниками, Трамп назвал процесс импичмента против него "злом" и делом "грязных полицейских", "лжецов" и "стукачей". По словам Трампа, то, что ему пришлось пережить во время обсуждения вопроса об импичменте, "не случалось переживать ни одному президенту". "Мы прошли сквозь ад" - добавил Трамп, вновь заявил, что не допустил никакого нарушения закона по отношению к Украине и к своему сопернику Джо Байдену.

Трамп поблагодарил своих "друзей"-республиканцев за поддержку, которую они ему оказали.

Кроме демократов, инициаторов импичмента, он подверг критике бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он также сказал, что сожалеет о поступке сенатора Митта Ромни - единственного республиканца, который голосовал за отстранение Трампа от должности.

Президент вновь обвинил демократов в том, что они все три года после прихода Трампа в Белый Дом стремились отстранить его от власти.

Ранее в четверг Трамп поднял тему импичмента на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Он показал залу первую полосу газеты USA Today со своим фото и заголовком "Оправдан". Он назвал инициаторов импичмента "нечестными людьми": "Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны", – сказал он.