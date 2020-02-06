В Басманном суде Москвы присяжные оправдали Антона Бережного, обвиняемого в убийстве, совершённом на Курском вокзале. Знакомые и друзья погибшего уверены, что на него напали из‑за сексуальной ориентации.

По версии следствия, подсудимый напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова 29 июня 2019, когда они возвращались из клуба. Ефимов выжил, получив только царапину, Едалов скончался на месте. Перед нападением обвиняемый выкрикивал оскорбления, сязанные с сексуальной ориентацией гей-пары.

Антона Бережного обвиняли в убийстве и побоях. При этом присяжные оправдали Бережного по обвинению в убийстве, однако посчитали, что телесные повреждения выжившему Ефимову нанёс именно он.

Подсудимый частично признал вину и заявил, что убил Едалова ненарочно, рассказал "Медиазоне" пресс-секретарь ЛГБТ-группы "Стимул" Сергей Романовский. По словам Бережного, Едалов "упал на нож".