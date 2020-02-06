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В Грозном напали на журналистку Милашину и адвоката Дубровину

Елена Милашина

В Грозном вечером в четверг группа людей напала на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Об этом сообщает "Новая газета".

Сообщается, что нападение произошло у входа в гостиницу и в её холле. Среди нападавших были женщины, именно они, как утверждается, наиболее активно наносили удары руками и ногами. Нападение неизвестные снимали на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил на ютьюбе видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Его обвиняют в хранении оружия.

Сообщается, что журналистка и адвокат намерены подать заявления о нападении на них в правоохранительные органы Чечни.

Елена Милашина - автор многих расследований о нарушении прав человека в Чечне, которые резко критиковал глава республики Рамзан Кадыров.

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