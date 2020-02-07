Трамп: ликвидирован лидер "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ходе американской спецоперации в Йемене был убит лидер террористической группировки "Аль-Кайда на Аравийском полуострове" (АКАП) Касем ар-Райми.

Под руководством ар-Райми АКАП "невообразимо жестоко действовала в отношении мирных йеменцев, совершала и вдохновляла многочисленные атаки против Соединенных Штатов", сказал президент Трамп.

Смерть ар-Райми ещё больше ослабляет АКАП и “Аль-Кайду”, приближая уничтожение угрозы, которую эти группировки представляют для национальной безопасности США, отметил Трамп, не уточнив, когда именно был убит ар-Райми.

По данным газеты The New York Times, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о его местонахождении от информатора в Йемене.

Судя по сообщениям из Йемена, ар-Райми был убит несколько дней назад во время обстрела в городе Мариб, совершенного беспилотником.

Ранее АКАП взяла на себя ответственность за нападение на военную базу во Флориде. Инцидент произошел в декабре 2019 года: саудовский курсант открыл огонь по американским военным, погибли трое, еще восемь получили ранения. Сам нападавший был убит. ФБР назвало стрельбу на авиабазе терактом.

По сведениям Вашингтона, аль-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, выполнял в Афганистане поручения тогдашнего лидера группировки Усамы бен Ладена.

В октябре 2019 года США нанесли удар по ещё одной террористической группировке – "Исламскому государству", уничтожив ее лидера Абу Бакра аль-Багдади и его помощника Абу Хасана аль-Мухаджира на территории Сирии.