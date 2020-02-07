Минобороны РФ: в Сирии из-за ударов Израиля чуть не сбили лайнер

Министерство обороны России обвинило Израиль в создании угрозы для пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс из Тегерана в Дамаск. Airbus 320 с 172 пассажирами на борту едва не попал ночью 6 февраля под израильский авиаудар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, лишь благодаря действиям авиадиспетчеров аэропорта Дамаска самолёт удалось увести из-под обстрела и посадить на запасной аэродром на российской авиабазе Хмеймим, О пострадавших в результате аварийной посадки лайнера не сообщается.

Южные пригороды Дамаска подверглись ракетному обстрелу в ночь на 6 февраля. По данным Минобороны России, ракеты выпустили израильские истребители F-16, которые при этом не заходили в воздушное пространство Сирии. По информации агентства сирийского государственного агентства SANA, большинство ракет было сбито силами ПВО. Израильская газета Haaretz со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что жертвами атаки стали восемь сирийских военных и еще 15 бойцов проиранской группировки.



В сентябре 2018 года в ходе налета израильской авиации на Сирию ответным огнем сирийских ПВО был сбит заходивший на посадку российский военный самолет Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны России тогда заявили, что в случившемся виновен Израиль, потому что именно его ВВС подставили воздушное судно под удар. Израиль возлагает ответственность за гибель Ил-20 на Сирию и Иран, утверждая, что наносил удары по иранским объектам в Сирии.



