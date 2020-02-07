Американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором в 2019 году. Такие данные приводит Российская книжная палата.

В прошлом году в России было напечатано 163 издания произведений Кинга. Общий тираж достиг более миллиона экземпляров. В 2017 и 2018 году американский писатель занимал вторую строчку.

С 2012 года лидерство принадлежало российской писательнице Дарье Донцовой. В прошлом же году она уступила Кингу – в России вышло 68 её изданий общим тиражом 776 тысяч экземпляров.

В конце прошлого года Стивен Кинг занял 5-е место среди самых высокооплачиваемых писателей в мире по версии журнала Forbes. Его доход составил 17 миллионов долларов. Первую строчку рейтинга Forbes заняла автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг, она заработала 92 миллиона долларов.