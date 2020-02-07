В Иркутске на подростков, обгоревших в машине ППС, завели дело о наркотиках

В Иркутске подростков, получивших ожоги в машине полиции после незаконного задержания, обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила мать одного из подростков Инна Васильева.

По её словам, о заведенном на сына Максима Кокорина уголовном деле о распространении наркотиков она недавно узнала от следователя районного УВД. Это произошло уже после того, как дело вернули на доследование. Ранее следователь уже получал поручение от начальства провести расследование по этой статье, но не нашел никаких признаков состава преступления. Как рассказала мать пострадавшего при пожаре подростка, анализы на наркотики брали с множеством нарушений, в частности - после обезболивания в травмпункте. "Пугает настойчивое желание некоего полицейского начальства привлечь мальчишек во что бы то ни стало", - сказала Васильева.

Пресс-служба Министерства внутренних дел по Иркутской области на запрос редакции Сибирь.Реалии об уголовном преследовании Максима Кокорина и Максима Горского не ответила.