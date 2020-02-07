В Иркутске на подростков, обгоревших в машине ППС, завели дело о наркотиках

В Иркутске подростков, получивших ожоги в машине полиции после незаконного задержания, обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила мать одного из подростков Инна Васильева.
По её словам, о заведенном на сына Максима Кокорина уголовном деле о распространении наркотиков она недавно узнала от следователя районного УВД. Это произошло уже после того, как дело вернули на доследование. Ранее следователь уже получал поручение от начальства провести расследование по этой статье, но не нашел никаких признаков состава преступления. Как рассказала мать пострадавшего при пожаре подростка, анализы на наркотики брали с множеством нарушений, в частности - после обезболивания в травмпункте. "Пугает настойчивое желание некоего полицейского начальства привлечь мальчишек во что бы то ни стало", - сказала Васильева.
Пресс-служба Министерства внутренних дел по Иркутской области на запрос редакции Сибирь.Реалии об уголовном преследовании Максима Кокорина и Максима Горского не ответила.
- 10 октября Следственный комитет по Иркутской области начал доследственную проверку ЧП, во время которого подростки обгорели в машине патрульно-постовой службы в Иркутске. В СК заявили, что двое подростков сами подожгли полицейский автомобиль, куда их поместили после задержания якобы за кражу в магазине. По словам подростков, сотрудники полиции заперли их в заднем отсеке служебного автомобиля без окон. Один из них уронил телефон, второй зажег зажигалку, чтобы помочь в поисках . В отсеке тут же вспыхнула канистра с горючей жидкостью, на подростках загорелась одежда. У них началась паника, однако полицейские, по их словам, начали смеяться и снимать их на телефоны. Позже они вызвали скорую помощь: одного из пострадавших увезли в больницу.
- Родители подростков обвиняют сотрудников полиции в жестоком обращении, халатности и превышении полномочий. По результатам проверки семерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. Но после резонанса в СМИ МВД по Иркутской области обвинило несовершеннолетних в умышленном поджоге. Кроме того, согласно сообщению МВД, у одного из пострадавших в ходе медицинского освидетельствования "установлено состояние наркотического опьянения".
- Правозащитники считают результаты освидетельствования подростков на наркотики, взятые с серьезными нарушениями – без согласия и уведомления родителей, после посещения ожогового отделения больницы – недопустимыми.
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