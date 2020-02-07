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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Карина Цуркан

Второй кассационный суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан. Её взяли под стражу в зале суда.

В середине января Цуркан вышла из СИЗО, после того как ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.​

Решение об освобождении Цуркан обжаловала Генеральная прокуратура, чье представление суд рассматривал в закрытом режиме.


Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну. Цуркан вины не признаёт. Она и её адвокаты заявляли, что материалы о связи бывшего топ-менеджера с молдавской разведкой были подделаны.

Уголовное дело Цуркан имеет гриф "совершенно секретно".

На прошлой неделе в ходе интервью РБК Цуркан обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность. По её словам, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину будет доложено о просьбе Цуркан о помощи.

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