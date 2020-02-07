ЦБ снизил ставку в шестой раз подряд. Банки снижают доходность депозитов

Центральный банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – с 6,25 до 6 процентов годовых. Это уже шестое снижение ставки подряд. Центробанк пытается остановить падение инфляции и предупреждает о рисках мировой экономики. Российским банкам больше не нужно занимать деньги клиентов — но кредиты дешеветь тоже не будут.

Ключевая ставка определяет, под какой процент Банк России готов выдавать рублёвые кредиты коммерческим банки. Снижение ставки удешевляет для банков рубль и позволяет им на облегчённых условиях выдавать кредиты населению и бизнесу.

Это, в свою очередь, должно подстёгивать рост экономики, а за ней инфляцию — чем больше денег тратится, тем дешевле они становятся. Сейчас Центробанк признаёт, что инфляция снижается быстрее, чем он прогнозировал, что в свою очередь, может замедлять рост экономики.

В своём сообщении Центробанк указывает на риски замедления всей мировой экономики, а в числе новых факторов неопределенности называет коронавирус.

ЦБ допускает, что снижение ставки продолжится. Из-за этого коммерческие банки всё меньше нуждаются в размещении сбережений граждан на депозитах. В январе крупнейшие банки уже снизили ставки рублёвых депозитов в ожидании решения регулятора, писала газета "Ведомости". Следующее снижение может спровоцировать аналогичные меры.