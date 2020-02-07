Отделение Демократической партии США в штате Айова опубликовало данные голосования на партийных собраниях - кокусах - на 100 процентах избирательных участков.

Это произошло на четвёртый день после кокусов, на которых демократы в Айове выбирали кандидата в президенты США от своей партии. Беспрецедентная задержка с публикацией данных и невнятные, по мнению многих активистов, объяснения её причин привели к недовольству ряда кандидатов и сторонников партии.

Согласно опубликованным данным, первое место в Айове занял Пит Буттиджич. Его результат почти идентичен результату сенатора Берни Сандерса. За Сандерса проголосовали больше участников кокусов, но в силу особенностей перераспределения голосов на будущий съезд демократов Айовы сторонников Буттиджича было избрано чуть больше, чем сторонников Сандерса. А именно этот показатель определяет, кто формально считается победителем.

На третьем месте сенатор Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент Джо Байден, который считался фаворитом гонки, только четвёртый. На пятом месте сенатор Эми Клобушар.

Из 41 делегата общенационального съезда демократов, на котором решится вопрос о кандидате, по 11 будут сторонниками Буттиджича и Сандерса, 5 - сторонниками Уоррен, 2 - Байдена и 1 - Клобушар. Остальные мандаты пока не распределены.

Задержку с публикацией итогов кокусов объяснили техническим сбоем. Однако и после того, как было объявлено о его устранении, результаты поступали крайне медленно. Это дало возможность сторонникам ряда кандидатов - в первую очередь Сандерса и Байдена - утверждать, что официальным итогам голосования нельзя доверять. Глава Демократического национального комитета Том Перез призвал пересчитать голоса, однако неясно, примут ли демократы в Айове его рекомендацию.

Сумбур на выборах в Айове вызвал многочисленные дискуссии о смысле традиции открывать сезон праймериз именно в этом штате. И до нынешнего голосования многие демократы выступали за отказ от этой традиции, утверждая, что Айова - маленький штат с непропорционально большой долей белого населения. Психологически, однако, эффект победы того или иного кандидата в Айове высок. Сандерс теперь, по оценкам букмекеров, явный фаворит в борьбе за номинацию, оценка шансов Буттиджича тоже выросла, а Байдена - упала.

Оба победителя кокусов в Айове - Сандерс и Буттиджич - лидируют по опросам перед праймериз в Нью-Гэмпшире, которые пройдут 11 февраля. В пятницу в штате пройдут дебаты с участием 7 ведущих кандидатов-демократов.