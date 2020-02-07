Суд признал законной отмену остановки поездов на станции Шиес

Арбитражный суд Коми признал законным отказ управления Федеральной антимонопольной службы по республике возбуждать дело против компании РЖД, которая отменила пассажирскую остановку на станции Шиес, рядом с которой ведётся сооружение крупного мусорного полигона, вызывавшее протесты местных жителей и активистов.
Как сообщил интернет-журнал "7x7", представитель антимонопольной службы заявил в суде, что станция Шиес для РЖД убыточна, поэтому пассажирские поезда там не останавливаются.
Истец – общество "Защита" – указал, что станция и после её официального закрытия использовалась, но для доставки ограниченного числа граждан, в том числе сотрудников "технопарка" – компании-инвестора строительства мусорного полигона, пишет сайт Север.Реалии.
В июне 2019 года, в разгар противостояния вокруг полигона, компания РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес и поезд перестал на ней останавливаться. Из пассажирской станции ее перевели в техническую. Экоактивисты обратились в управление Федеральной антимонопольной службы Коми, однако там нарушений не нашли.
- Строительство мусорного полигона на Шиесе началось в июле 2018 года. Экологи считают, что хранение миллионов тонн несортированного мусора в болотистой местности может привести к экологической катастрофе. Протесты против свалки на Севере начались в августе того же года. В Шиесе возник палаточный городок. Акции протеста в Коми и Архангельской области не прекращаются до сих пор.
- Сейчас работы по сооружению полигона приостановлены. В начале января Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки для будущего мусорного полигона на Шиесе. "Технопарку" дали один месяц на снос построек. Компания подала апелляцию на это решение. Жалоба поступила в вологодский суд 5 февраля.
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