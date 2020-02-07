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Охрана Минэнерго России собирается закупить наклейки "Обама ЧМО"

Бывший президент США Барак Обама

ФГУП "Ведомственная охрана", которое занимается охраной объектов Министерства энергетики России, объявило тендер на закупку наклеек для автомобилей с надписью "Обама ЧМО". Предприятие собирается купить приобрести их для своего Северо-Кавказского филиала. Об этом сообщают "Открытые медиа".

Аукцион был объявлен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Среди расходных материалов оказались наклейки, на которые была установлена средняя цена в 81 рубль.

Юрист предприятия объяснил появление такой строчки в списке закупок "технической ошибкой или ошибкой текстового редактора вроде Т9". В "Ведомственной охране" пообещали удалить пункт из списка закупок и больше не заказывать такие товары.

Наклейки "Обама чмо" появился в России в 2014 - 2015 году среди сторонников политики Кремля. Они были реакцией на введение США под руководством президента Барака Обамы санкций в отношении России из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

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