Охрана Минэнерго России собирается закупить наклейки "Обама ЧМО"

ФГУП "Ведомственная охрана", которое занимается охраной объектов Министерства энергетики России, объявило тендер на закупку наклеек для автомобилей с надписью "Обама ЧМО". Предприятие собирается купить приобрести их для своего Северо-Кавказского филиала. Об этом сообщают "Открытые медиа".

Аукцион был объявлен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Среди расходных материалов оказались наклейки, на которые была установлена средняя цена в 81 рубль.

Юрист предприятия объяснил появление такой строчки в списке закупок "технической ошибкой или ошибкой текстового редактора вроде Т9". В "Ведомственной охране" пообещали удалить пункт из списка закупок и больше не заказывать такие товары.

Наклейки "Обама чмо" появился в России в 2014 - 2015 году среди сторонников политики Кремля. Они были реакцией на введение США под руководством президента Барака Обамы санкций в отношении России из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины.