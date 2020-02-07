СМИ: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Айрат Хайруллин погиб при крушении своего вертолёта на лёд реки Камы в окретсностях Казани. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники. МЧС подтвердило гибель одного человека в крушении вертолёта под Казанью.

Воздушное судно совершило жесткую посадку. На борту кроме Хайруллина находился ещё один пассажир и пилот. Сообщается, что они получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. По информации РБК, вертолёт упал в лесу, как минимум одного человека спасатели обнаружили живым.

7 февраля Хайруллин должен был принимать участие в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов "Единой Россия", которое проходило в Казани.

Хайруллин является депутатом Госдумы с 2003 года. Занимал должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. В 2005 году журнал Forbes включил его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны, оценив его состояние в 600 миллионов долларов. В 2017 году Forbes оценил его доходы в 280 миллионов рублей. У Хайруллина остались жена, два сына и дочь.