Замглавы российского Генштаба арестован на два месяца

Суд в Москве арестовал на два месяца до 7 апреля заместителя начальника российского Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. Его обвиняют в хищении 6,7 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее Арсланов был задержан по делу о мошенничестве при государственных закупках. По информации издания "Коммерсант", в одном из эпизодов дела указывается, в российскую армию поставлялась китайская техника под видом отечественных разработок. В России на ней просто менялись этикетки. Арсланов свою вину не признаёт.

По уголовному делу проходят также бывшие топ-менеджеры "Воентелекома" и высокопоставленные офицеры Минобороны, в том числе внук советского маршала Павла Степановича Кутахова, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооружённых сил Павел Александрович Кутахов. Все они ранее признали свою вину в махинациях, дав показания на Арсланова. Позднее Кутахов и ещё один служащий Минобороны заявили, что оговорили начальника.

Арсланов с начала расследования в октябре 2019 года находился на больничном, а после выхода с него в середине января ушёл в отпуск, из которого должен был выйти на днях.