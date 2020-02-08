Число погибших от коронавируса достигло 724

Число погибших от коронавируса нового типа по состоянию на утро 8 января достигло 724, передаёт канал NBC. Количество подтверждённых случаев заболевания приблизилось к 35 тысячам. От заболевания скончался первый иностранец на территории Китая — им оказалась женщина с американским паспортом, сообщает газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

В субботу о гибели подданого в китайской Ухани заявило так же министерство иностранных дел Японии. Однако в ведомстве уточняют, что на основании данных китайских властей невозможно подтвердить, был ли погибший заражён коронавирусом. Однако причиной его смерти указана вирусная пневмония.

Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни. Сейчас власти страны объявили карантин на территориях, где было замечено большое число заболевших. По состоянию на конец января в зоне каратина находились до 50 миллионов человек.