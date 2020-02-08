В Таиланде военный застрелил 15 человек, в том числе 12 прохожих

Капрал армии Таиланда открыл огонь по прохожим в буддистском храме, а затем возле торгового центра в центре города Накхонратчасима примерно в 250 километрах от Бангкока, сообщает газета "Хау сот". Перед этим он застрелил троих офицеров и угнал армейский внедорожник.

Подозреваемый Джакрапант Томма выкладывал записи нападения в фейсбуке. В одной из них он спрашивал, должен ли он сдаться. Сейчас его учётная запись заблокирована. Полиция и армия ведёт его поиск, жителей города просят не выходить из домов.

Газета Bangkok Post сообщает, что подозреваемый мог захватить заложников. По данным источников "Хау сот" в полиции, он мог забаррикадироваться на четвёртом этаже атакованного торгового центра. В здании работает армейский спецназ.

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