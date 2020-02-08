Бывшие "беркутовцы" вернулись в Киев, чтобы рассказать "правду о Майдане"

Два бывших сотрудника украинского спецподразделения "Беркут", переданные 29 декабря 2020 года сепаратистским властям на востоке Украины в результате российско-украинского обмена, решили вернуться в Киев, сообщила "Украинская правда".
Александр Маринченко и Сергей Тамтура, находившиеся в Киеве под домашним арестом в связи с обвинениями в причастности к расстрелам на Майдане, решили участвовать в судебном процессе по делу о гибели мирных демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.
Оба бывших спецназовца обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады и генпрокурору Руслану Рябошапке:
"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях.
Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны".
- Александр Маринченко и Сергей Тамтура, рассказали украинским журналистам, что в июле и декабре 2019 года им была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Но в заключении оставались их сослуживцы – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский. Когда в конце 2019 года появилась возможность их освобождения в рамках обмена с Россией на условиях "всех на всех", Маринченко и Тамтура, решили не отказываться от участия в обмене, так как это поставило бы под угрозу обмен в целом.
- "Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали правоохранителей камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!"
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