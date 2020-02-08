Бывшие "беркутовцы" вернулись в Киев, чтобы рассказать "правду о Майдане"

Два бывших сотрудника украинского спецподразделения "Беркут", переданные 29 декабря 2020 года сепаратистским властям на востоке Украины в результате российско-украинского обмена, решили вернуться в Киев, сообщила "Украинская правда".

Александр Маринченко и Сергей Тамтура, находившиеся в Киеве под домашним арестом в связи с обвинениями в причастности к расстрелам на Майдане, решили участвовать в судебном процессе по делу о гибели мирных демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.

Оба бывших спецназовца обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады и генпрокурору Руслану Рябошапке:

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях.

Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны".