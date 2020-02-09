Полиция сорвала съёмки клипа Pussy Riot на "Ленфильме"

Полицейские сорвали съёмки нового клипа панк-группы Pussy Riot на песню "Бесит". Съёмки проходили на киностудии "Ленфильм".

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала, что сначала полицейские зашли в павильон, чтобы предупредить группу о недопустимости "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", затем они ушли к начальству "Ленфильма", а через полчаса во всем здании выключился свет.

После этого съёмочная группа оперативно арендовала генератор, но его не разрешили занести на территорию студии.

Толоконникова также рассказала, что ещё два дня назад на "Ленфильм" приходили сотрудники в штатском и убедительно просили начальство киностудии отменить съёмки. Но тогда им отказали, объяснив, что Pussy Riot заплатили за аренду и оформили все документы на законных основаниях.