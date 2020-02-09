Лидеры африканских государств раскритиковали "план Трампа"

Африканские лидеры выступили с критикой инициативы президента США, названной "ближневосточным планом Трампа". Около сорока глав государств и правительств континента открыли в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе свой 33 саммит. 16 стран представлены на форуме своими министрами сообщает "Немецкая волна".



Глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что план, нарушающий многочисленные резолюции ООН, подготовлен без международных консультаций и не учитывает прав палестинского народа. Новый председатель Африканского союза, президент Южной Африки Кирилл Рамафоса, сравнил механизм выполнения мирного плана Трампа с положением в Южной Африке в период апартеида.



Дональд Трамп в конце января обнародовал свои предложения по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, назвав Иерусалим "неделимой столицей" Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такое предложение "реалистично". Палестинские лидеры категорически отвергли его и разорвали отношения с США и Израилем. Евросоюз раскритиковал план Трампа, ссылаясь на ранее согласованные международные договорённости.