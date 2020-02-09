"Паяльником и шокером". Чиновников вышлют за эмигрантами

В пятницу официальное издание Федерального Собрания РФ "Парламентская газета" порадовало читателей заметкой "Чиновники лично убедят соотечественников за рубежом переехать в РФ".

Поскольку "Парламентскую газету" читают в основном те, кому это нужно по работе, широкая общественность обратила внимание на новость только после того, как в воскресенье её подхватили Rambler и Ura.Ru под заголовком "Из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать эмигрантов вернуться в Россию".

Кирилл Манский

Из чиновников, у которых есть недвижимость за рубежом?

Иосиф Футерман

Пока одни чиновники и депутаты говорят со всех трибун «не нравится - валите отсюда», другие собирают группы из МВДшников и других товарищей, из-за которых в общем то народ и валит, чтобы возвращать экспатов на родину!

Полина Кузнецова

То есть убедить самих же чиновников отказаться от гражданства и ВНЖ в других странах не вариант?)) именно холопов надо возвращать? А как же маткапитал? Не работает? Странно...​

Водка и мельдоний

Честно говоря, при виде российского чиновника возникает только одно желание - максимально увеличить расстояние между собой и им. Причем, оно возникает сразу же, с паспортного контроля в дмд

Олег Новиков

Я прям вижу эту картину, как на Брайтоне стоит столик , флаг РФ и чиновники сидят и уговаривают местных вернуться

Татьяна Давидова

Интересно, навестят ли они тот знаменитый дом на озере Комо?​

(Дом на озере Комо есть у телеведущего Владимира Соловьева)

Блогеры сразу задумались о том, каким же образом российские чиновники будут уговаривать соотечественников вернуться.

Валерий Касьянов

Их будут всех мочить в сортире ...

Свирид Галахвастов

А хто не захоче - протрут дверную ручку..​

Жующая в терновнике

Ждем госзаказы на средства убеждения: паяльники и шокеры

Дабл Ять

Лошадиная доза снотворного, мешок на голову и трюм грузового судна до ближайшего российского порта — что может быть убедительнее?​

Руслан Ланко

Вот как сейчас помню: один из участников группы уговаривал ледорубом Троцкого Лва Давидовича из Мексики вернуться. Это та же группа?​



Александр Воронков

НУ ЧО ? Я И ТАКИЕ ЖЕ РОДИТЕЛИ МОЛОДЫХ ЭМИГРАНТОВ- ПОХОДУ МЫ В ГРУППЕ РИСКА.

И НАС БУДУТ БРАТЬ В ЗАЛОЖНИКИ.

ДРУГИХ МОТИВАТОРОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА В ЭТУ СТРАНУ Я НЕ ВИЖУ.



Многие вспомнили, что подобные программы в России уже были.

Александр Семёнович

На самом деле, хорошее дело. Ведь действительно некоторые после переезда чувствуют себя неуютно, готовы были бы вернуться. Это даже в группе ФБ видно, по публикациям. Я думаю, это правильное действие - предлагать вернуться. Другое дело, что пришли к нему власти не от хорошей жизни - и демография плохая, и уезжает много, и среди уехавших - много энергичных умных людей. И то, что Россия хочет их вернуть - дело хорошее.

Независимо от того, что сами чиновники постараются украсть на этой затее немало, но это как обычно. Можно предположить, что кроме зарплат огромных и всякого обеспечения там еще и премии будут, в зависимости от числа душ. А значит - и приписки будут.

Настораживает лишь, что прошлый раз, когда такую кампанию для бизнесменов объявили - там каким-то скандалом кончилось. Посадили кого-то.

Сергей Голубков

Девиз: "Сагитируй семью Марины Цветаевой вернуться за счастьем на советскую родину!"

Кирилл Лятс

Надеюсь, большинство будут помнить Федора Раскольникова, который остался, и Марину Цветаеву, которая вернулась

НЕзаПУтайся

Пройденный этап, большевики придя к власти эмигрантов просили вернуться, ну и многие купились целый пароход приходит в порт а они всех раз и в лагеря.Но так как у нас эволюция идет по спирали дурачки найдутся.

Мария Громова

А чего это Путину вдруг понадобились соотечественники? Часом он решил повторить сюжет фильма "Восток-Запад"?



("Восток-Запад" - фильм 1999 года, снятый французским режиссёром Режисом Варнье, о трагической судьбе русских эммигрантов, вернувшихся в сталинский СССР после Второй Мировой)

Леонид Аптекарь

Калька с конца двадцатых-начала тридцатых, да. Тогда Советам нужны были квалифицированные рабочие, и Амторг работал вовсю. Таким же образом в Союз попал известный Роберт Робинсон. При этом точной информации о реальном положении дел в СССР было мало, а социалисты по всему миру (и в этом их преступление) блокировали антисоветские публикации, сами выступали пропагандистами. В головах "интеллектуалов" ситуация начала меняться только с "дела Кравченко" после войны.

Юрий Климовский: "цитата из книги Айно Куусинен "Господь низвергает своих ангелов" длинновата, но она стоит того:"

"В США страсти очень ловко разжигал некто Горин, человек из госбезопасности. В Нью-Йорке он находился под видом работника Амторга, советского торгового представительства. У него было несколько помощников, наиболее эффективно вёл пропаганду американский финн Оскар Корган. Американцам обещали работу, хорошие заработки, добротные квартиры и, конечно, бесплатный проезд морем от Нью-Йорка до Ленинграда, а оттуда — в землю обетованную — Карелию. Бедняков, правда, отвергали. Всё внимание сосредоточили на вербовке рабочих, имевших ценные инструменты, владельцев заводов или своих мастерских. Просили всё имущество брать с собой, обещая бесплатную перевозку и по приезде в Карелию — денежную компенсацию.

Проводились митинги, рассматривались и одобрялись сотни заявлений. И началась миграция. Амторг арендовал несколько пароходов, один за другим они отплывали из Нью-Йоркской гавани, увозя переселенцев. Многие финны приезжали в Нью-Йорк из отдалённых штатов, Орегона или Калифорнии, на своих машинах. Часто они были куплены на деньги, вырученные от продажи дома и прочего имущества. Во время кризиса банки охотно скупали недвижимость за гроши. Не все автомобили помещались на судах, множество их скопилось на припортовых улицах, в суматохе отъезда их продавали по дешёвке.

Но я-то знала, что всё это переселение кончится страшной трагедией. Я бывала дома у многих из американских финнов, видела, как хорошо и ладно они живут. Что могла им предложить Восточная Карелия? Какая страшная судьба ждала эти семьи, сколько горя пришлось потом испытать их детям! Я знала, что в Карелии голод, что даже в Петрозаводске не найдётся для этих людей ни жилья, ни продуктов вдоволь.

Куусинен в письме просил и меня принять участие в агитации. Но в ответ я описала, каким хаосом была в Америке «карельская лихорадка», и твёрдо отказалась участвовать в этом деле. Как мне хотелось сказать во всеуслышание об опасности этого предприятия! Но в моём положении это было затруднительно. Раза два я всё же попыталась предостеречь моих друзей, старалась разъяснить им, какой нищий, убогий край — Карелия. Там они не получат ни квартир, ни тех удобств, к которым здесь так привыкли. Но предостережения мои наталкивались на глухую стену непонимания. Один из моих друзей холодно ответил: «Приспособимся к условиям не хуже карел. Мы едем строить социализм!» Одна женщина накупила всякой электротехники и сказала мне с гордостью: «В Карелии я полностью электрифицирую свою кухню». Я же подумала: «Вряд ли у тебя там будет своя кухня».

Горин услышал мои осторожные попытки предостеречь и сообщил о них в Москву. Я получила письмо от президента Карельской республики Эдварда Гюллинга, в котором он высказывал недовольство моими действиями и просил, чтобы я больше не пыталась отговаривать финнов. Он писал, что люди и их имущество нужны ему, чтобы превратить Карелию в цветущий край. В письме он подробно изложил свои планы.

Я ответила, что планы его, если и хороши, то только на бумаге и что я никоим образом не хочу участвовать в этом постыдном предприятии. Ещё я написала, что Горин рисует финнам неверную картину жизни в Карелии, каким же контрастом она будет в сравнении с их жизнью в Америке.

Итог этой кампании оказался гораздо страшнее и печальнее, чем я могла предположить. Что же сталось с дорогой техникой и ценными инструментами, которые переселенцы увезли с собой? Куда делись их доллары?

Технику конфисковали в Ленинграде, не выдав компенсации, деньги отобрали. Простодушных переселенцев уговорили сдать американские паспорта, и позже, в глухих карельских лесах, они оказались беззащитны перед произволом. Жили они в тяжелейших условиях, получали гроши, нищенские заработки совершенно не соответствовали их мастерству. Через какое-то время многие из американских финнов поняли, что их жестоко обманули, и попытались выехать обратно. Но уехать смогли лишь единицы — те, кто предусмотрительно не сдал американские паспорта. Наиболее упорные ушли пешком через леса в Финляндию, там обратились в посольство США за помощью, чтобы вернуться в Америку. Но вскоре и этот путь был закрыт: граница стала усиленно охраняться. Начался сталинский террор.

Многие из тех, кто выжил в ужасных условиях Карелии, сгинули в лагерях или были расстреляны.

Позже, в Москве, друзья, которым я полностью доверяю, рассказали мне, как погибла целая группа финнов из Америки, все профессиональные строители. Они строили здание финского посольства в Москве. Когда работа была окончена, все они были ликвидированы."

Макс Бор

У меня есть дальние родственники, уже покойные. Она - микробиолог. Он - математик. Были первой волной, их уговорили вернуться в начале брежневского времени. Сначала даже в высотку на Котельнической поселили но там они прожили всего месяца три. Пока была пропагандистская кампания. Как только кончилась так сразу - добро пожаловать в Медведково на ул.Широкую. Они не знали как там свою библиотеку разместить и коллекцию марок... А главное - статьи в газетах. Типа якобы они соблазнились какими-то льготами. А там ничего кроме немотивированной ностальгии не было. Вера Владимировна Россию то и не знала, гимназию окончила в Югославии и ещё до войны семья оказалась в США. А её мужа травили как сына генерала Мейендорфа который де был лукавый царедворец но бездарный полководец. Его даже П.Далецкий в книге "На сопках Манчжурии" говном полил. Насчёт полководческого дара не знаю но царедворцем Мейендорф не был ни разу. Никогда. Они жалели что вернулись. В США не жировали но и не бедствовали. А тут их травить стали потому что за собой никого не притащили. Не готовы были лгать об ужасах той жизни, каяться что не вернулись раньше.

Дмитрий Чугунов

Боря Титов в Лондоне гарантии давал - всем, кто вернется, гарантирована амнистия. Один <дурак> вернулся и сразу на нары... Валерий Израйлит из Усть-Луги поверил, сейчас из судов не вылазит, светит десяточка с полной экспроприацией. Ещё одного беглеца из тихой английской глубинки вытащили в 2005м, сказали есть хороший инвестпроект, давай, приезжай, верное дело. Приехал и из зала прилета прямиком в Матросскую Тишину. Кобзон еле его вытащил через полгода, за $300. миллионов. Горе-инвестор улетел на своём самолёте и с тех пор даже друзья найти не могут - смылся. И один такой же, - долетел только до Шереметьево. Вышел в туалет в международной зоне, больше его ни жена и никто никогда не видел, а все активы быстренько отжали, видать на дыбе не церемонились. случаев - масса. <Фиг> гонцам по всех их нахальной роже, дураков поубавилось за 10 последних лет.

На самом деле "новость" о создании групп чиновников, призванных убеждать эмигрантов вернуться в Россию, - совсем не новость. Подобные группы были созданы ещё в 2007 году. Новое постановление только вносит не очень большие изменения в его 30-й пункт.



Раньше пункт выглядел следующим образом:



"Временная группа формируется из специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в количестве от 3 до 5 человек <...>"



В новой редакции, подписанной новым премьер-министром Мишустиным, он выглядит так:

"Временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти <...>"



Иными словами, вместо сотрудников ФМС (которая входит в структуру МВД) в группе теперь могут участвовать любые чиновники МВД, плюс снимается ограничение в 3-5 человек на количество членов этой группы.



Можно даже подумать, что смысл постановления состоит в том, чтобы дать большему количеству российских чиновников пожить за границей на государственном обеспечении.



Хотя большинство блогеров постановления не читали, многие именно так и подумали. Казалось бы, откуда такие мысли?

Дмитрий Милин

Шикарную синекуру создала наша бюрократия сама себе! Это же так круто разъезжать по заграницам за бюджетный счет!

Михаил Крутихин

Нет ничего нового под луной. "Создается группа чиновников, которые будут разъезжать по заграницам и уговаривать эмигрантов вернуться". Сразу вспомнил байку про Репина и Чуковского: "Приезжал Корней. Уговаривал вернуться. Отговорил".

Хорошие, жирные должности. Ты кем работаешь? Эмигрантов возвращаю. И много уже возвратил? Ни одного. Но квартирку на Лазурке себе приглядел...

Виктория Кошкина

мимими дня

Из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать эмигрантов вернуться в Россию​ <...>

нуачо, годный вариант: живешь в загранке за счет бюджета, ни хрена не делаешь, наслаждаешься всеми благами цивилизации

а по возвращении - ну не смогла я​

Людвика Папандопулу

Осознайте степень идиотизма и воровства, всю эту группу будет содержать народ, оплачивать их пребывание и содержание заграницей)

Наталья Бутова

Ахахаха! Главное, чтобы следом не пришлось отправлять новую группу, чтобы уговорить предыдущую вернуться обратно в родную гавань

Но не все оказались такими циничными скептиками. Есть и те, кто видит в постановлении положительные стороны.

Илья Капцан

Инициатива не плохая можно даже сказать отличная.Я бы назвал эту команду Чистильщики, санитары Европы. Только представьте себе - если это сработает, сколько ваты, тупоголовых и прочей нечисти покинет Европу. Это какая польза для всех. Одно из немногих начинаний, которые Европа обязана поддержать и, возможно, даже выделить денежные премии. В итоге Европа только выиграет.

Яна Шпакова

Всецело поддерживаю!

Достаточно перед началом концерта условного "Стаса Михайлова" раздавать билеты на родину в один конец и чтобы артист со сцены призвал воспользоваться этим предложением. И агитировать не надо))​

Вадим Новиков

Реестр вернувшихся будет ценным коммерческим ресурсом.

Список тех, кому можно хоть гербалайф продать, хоть данные карты по телефону узнать.