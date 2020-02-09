В Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации будет внесена поправка, которая должна защитить представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации. 62 процента швейцарцев проголосовало 9 февраля за поправку. Таковы предварительные данные полученные вскоре после закрытия участков для голосования.
Принятая поправка запрещает также дискриминацию по признаку расовой принадлежности в случае "публичных заявлений или действий, которые унижают человеческое достоинство". Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трёх лет, или штрафом.
Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, всё это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацую на почве сексуальной ориентации, отмечает "Немецкая волна". Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый "антигомофобный" закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума.
Швейцарцы проголосовали за поправку, защищающую ЛГБТ-сообщество
В Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации будет внесена поправка, которая должна защитить представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации. 62 процента швейцарцев проголосовало 9 февраля за поправку. Таковы предварительные данные полученные вскоре после закрытия участков для голосования.
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