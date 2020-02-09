Швейцарцы проголосовали за поправку, защищающую ЛГБТ-сообщество

В Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации будет внесена поправка, которая должна защитить представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации. 62 процента швейцарцев проголосовало 9 февраля за поправку. Таковы предварительные данные полученные вскоре после закрытия участков для голосования.



Принятая поправка запрещает также дискриминацию по признаку расовой принадлежности в случае "публичных заявлений или действий, которые унижают человеческое достоинство". Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трёх лет, или штрафом.



Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, всё это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацую на почве сексуальной ориентации, отмечает "Немецкая волна". Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый "антигомофобный" закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума.